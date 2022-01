Louer au lieu d’acheter – Les bibliothèques d’objets essaiment en Pays de Vaud Après Lausanne, Yverdon et Nyon, la région broyarde pourrait bientôt pouvoir bénéficier d’une bibliothèque d’objets à louer. Sébastien Galliker

«Le télescope n’est pas emprunté tous les jours, mais les gens sont contents d’en trouver à moindre coût lors de phénomènes astronomiques», se réjouit Valentin Augsburger, de La Manivelle de Lausanne. PATRICK MARTIN

Besoin d’une tente de camping, de chaînes à neige, d’un lit pour bébé, d’une scie ou encore d’une paire de béquilles? Pas besoin de courir dans une enseigne de vente pour s’en procurer. Il est souvent possible d’en louer dans une bibliothèque d’objets. Alors que La Manivelle, celle de Lausanne, vient de fêter ses deux ans d’activité, la Tatouthèque d’Yverdon a quelques mois et La Manivelle de Nyon a ouvert il y a quelques semaines. Et des réflexions sont en cours pour en ouvrir sur la Riviera et même tout récemment dans la Broye.