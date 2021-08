Ville de Lausanne – Les bibliothèques retrouvent l’ensemble de leurs services Les bibliothèques lausannoises retrouvent leur normalité. Dès le 1er septembre 2021, un élargissement des heures d’ouverture sera également proposé.

Retour à la normale pour les Bibliothèques de la Ville de Lausanne. En plus de retrouver l’ensemble de leurs services et pour marquer la rentrée, elles proposent des horaires étendus et un programme culturel riche de plus de 150 activités, ont indiqué mercredi les autorités de la capitale vaudoise.

«La rentrée se place sous le signe d’un accueil XXL pour les bibliothèques lausannoises, galvanisé par une normalité enfin retrouvée, de nouveaux horaires et un programme culturel foisonnant. Tous les services proposés par les six bibliothèques du réseau, du prêt de documents à l’accueil des groupes en passant par la lecture des journaux, les espaces de travail et les accès aux ordinateurs, sont, en effet, à nouveau disponibles», écrit la Ville.

Nouveux horaires

Des nouveaux horaires sont inaugurés, proposant dès le 1er septembre 2021 un élargissement des heures d’ouverture afin de répondre aux besoins et pratiques des usagères et usagers. Des ouvertures matinales sont ainsi proposées dans les Bibliothèques Jeunesse, Montriond et Chailly. Quant aux Bibliothèques Chauderon et Jeunesse, elles prolongent leurs horaires le samedi.

Le programme culturel Lire à Lausanne, qui regroupe toutes les activités proposées par le Service des bibliothèques et archives de la Ville, par ailleurs en charge de la politique du livre, propose plus de 150 activités cet automne pour tous les publics, des contes et ateliers pour enfants aux rencontres littéraires.

