20KM de Lausanne – Les bienfaits de la marche nordique Un parcours inédit sur 8 km animera la course lausannoise. L’occasion de décrypter cette pratique au succès croissant. Pierre-Alain Schlosser

Le groupe de Nordic walking Lausanne propose des initiations et des cours adaptés à tous. FLORIAN CELLA

Cette année les 20KM de Lausanne innovent. Pour revaloriser la catégorie du walking, un tracé de 8 km a vu le jour. L’épreuve, avec ou sans bâton, se déroulera samedi (16h30). «Nous voulions remettre cette épreuve au coeur de l’événement avec un parcours plus accessible, indique Xavier Bassols, secrétaire général de la course. Nous trouvions dommage que les participants marchent le dimanche en fin d’événement, dans une ville vide, sans ambiance, pendant que l’on démontait les infrastructures.» Pour prendre encore plus de plaisir, voici quelques tuyaux utiles.