Formation des jeunes athlètes – Les bienfaits et les dangers du surclassement Faire passer un jeune sportif dans une catégorie supérieure peut s’avérer bénéfique pour son développement. Pour autant que son entourage gère le processus avec attention et bienveillance. Pierre-Alain Schlosser

Nico Hischier est un parfait exemple de joueur surclassé, durant ses classes juniors à Viège, ayant brillé à l’échelon mondial. KEYSTONE

A priori, il s’agit d’une bonne idée. Un junior talentueux ne doit pas stagner dans sa catégorie de jeu. Il doit pouvoir s’aguerrir à l’échelon supérieur. Pour prendre de l’expérience. Pour se frotter à des adversaires plus coriaces. Pour gagner en vitesse, en précision et surtout pour stimuler sa motivation. Des athlètes tels que le hockeyeur des New Jersey Devils Nico Hischier (24 ans) ou le footballeur de l’équipe de Suisse Fabian Rieder (20 ans) sont des exemples de cette pratique.