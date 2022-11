Exposition – Les bijoux dans tous leurs états C’est au Musée de l’imprimerie de Lyon que l’exposition «Bijou Bijoux» démarre la semaine prochaine. Rencontre avec son commissaire: Geoffray Riondet. Carole Kittner

Paul Koudounaris, «Crâne de Saint Albertus», Burgrain, Allemagne, 2012. Akg-images/DR.

Ici, il ne faut pas s’attendre à voir des gemmes ou des bijoux à l’exposition «Bijou Bijoux» qui se tient à Lyon du 9 novembre 2022 au 19 février 2023 au Musée de l’imprimerie. Mais à un panorama d’histoires et d’images qui peuplent la vie de la joaillerie. Et à beaucoup de questions qui s’y réfèrent. Saviez-vous que les joyaux de la Couronne de France ont été mis aux enchères en 1887? Que le sous-sol de la France recèle des gemmes? Ou que la ville de Lyon était sur la croisée des grandes routes d’Europe?

C’est pourquoi elle se distingue par sa grande tradition d’orfèvrerie et d’imprimerie. Un regard innovant et inattendu sur le passé mais aussi sur les tendances actuelles. Geoffray Riondet, curateur de la manifestation, gemmologue lyonnais spécialiste en bijou ancien et bibliophile, nous donne quelques clés.

Quelle est la genèse de l’exposition? Lyon est intimement liée à l’histoire du bijou. Pendant la Renaissance, on ne distingue pas les bijoutiers des joailliers; on parlait d’orfèvres. Et le pôle d’orfèvrerie lyonnais était en concurrence directe avec celui de Paris. Rappelons aussi que le Musée de l’imprimerie était l’Hôtel de la Couronne, soit la Maison de la Ville. On y trouvait tous les services administratifs qui validaient les réglementations des métaux précieux. Et Lyon était aussi une des grandes villes du livre. C’est ici qu’a été imprimé pour la première fois le «Parfaict joaillier ou Histoire des pierreries» d’Anselme-Boece de Boodt, par exemple. C’était donc une évidence pour moi et le musée m’a très bien accueilli et accompagné.

Comment est née votre passion pour les gemmes et les bijoux? Je suis issu d’une famille d’antiquaires généralistes. Mes parents commercialisaient des gemmes et elles m’ont toujours attiré. J’ai suivi une formation en minéralogie et en gemmologie. L’ouvrage de Joseph Kessel, «La Vallée des rubis», dont nous présentons d’ailleurs une édition originale, m’a beaucoup accompagné.

Geoffray Riondet, commissaire de l’exposition «Bijou Bijoux» au Musée de l’imprimerie de Lyon. Maison Riondet/DR.

Quels sont les temps forts de l’exposition? Elle se déploie en quatre parties. La première est consacrée à la fabrique du bijou. Ici, nous allons évoquer les gemmes. Nous disposons même d’un feuillet de la bible qui date de 1455, de Gutenberg donc! Une partie propose aussi un regard sur les matières insolites, comme les cheveux, à l’aide desquels on confectionnait des bijoux très étonnants. Mais aussi des éléments plus contemporains avec A$ap Eva qui fournit les rappeurs américains. La seconde section nous plonge, quant à elle, dans l’histoire du bijou.

Et les deux dernières sections? C’est l’heure de contempler les bijoux d’aujourd’hui. On présente, grâce au partenariat avec l’École des arts joailliers de Van Cleef & Arpels, toutes les formations disponibles sur le marché. Et, finalement, la dernière section offre un plongeon dans l’art et le bijou. La relation au cinéma, à la littérature, à la bande dessinée et à l’art contemporain. La jeune artiste Camille Boileau, en résidence au musée depuis l’automne dernier, présente ses sérigraphies à travers le prisme de l’ornement et des minéraux.

Que souhaitez-vous que les visiteurs retiennent? Il y a tellement d’histoires inédites et de documents fabuleux. Je pense que chaque spectateur, quel que soit son âge, peut repartir avec une anecdote!

