Signé Lausanne – Les bijoux de la globe-trotteuse La créatrice Sarah Boss venait d’ouvrir sa boutique lorsque la pandémie a frappé. Elle a étoffé sa clientèle en ligne. Marie Nicollier

Sarah Boss, créatrice autodidacte de bijoux, dans son atelier lausannois. Florian Cella

Les vitres de sa miniboutique, rue Saint-Roch, sont recouvertes de papier journal. Promis, Sarah Boss rouvre dans quelques semaines. La Lausannoise a profité de la fermeture imposée pour rénover le petit local où elle vend ses bijoux. Des créations délicates, aux prix doux, qui misent sur les pierres naturelles.

La Lausannoise s’inspire de ses années au Sri Lanka, au Tchad ou encore au Sénégal. Florian Cella

Née au Tchad d’une mère tchadienne et d’un père bernois, la jeune femme a grandi, au gré des déménagements de ses parents, entre Cuarnens, le Sénégal, le Sri Lanka et la Jordanie.

«Internet m’a apporté une nouvelle clientèle. C’est le point positif de la pandémie.» Sarah Boss

Après des études de droit avortées, la trentenaire devient esthéticienne avant d’entamer des études de design d’intérieur. «Et puis j’ai tout plaqué pour me consacrer à ce qui était alors un hobby.»

Quelques colliers de sa collection. Florian Cella

Cinq mois après l’ouverture de son magasin en novembre 2019, les mesures Covid lui coupent les ailes. Il faut fermer. «J’ai décidé de booster la boutique en ligne. J’ai mis plus de produits, fait plus de publicité sur Instagram (ndlr: elle a plus de 1500 abonnés sur sarahboss.ch). Internet m’a apporté une nouvelle clientèle. C’est le point positif de la pandémie.»

Grandir malgré tout

Les APG lui ont permis de payer le loyer et quelques charges. «À la réouverture, après le premier semi-confinement, les gens ont été hypersolidaires. J’ai fait un super chiffre. Mais à partir du moment où les bars et restos ont dû fermer, ça a complètement changé. Il n’y avait presque plus de passage… J’ai réalisé à quel point mon sort était lié à celui des restaurateurs.»

Florian Cella

Création, vente, communication, photo, illustrations… Sarah Boss pilote tous les départements de sa petite entreprise qui, virus ou pas, continue de grandir. «J’avais commencé au feeling. Le Covid m’a permis de prendre le temps et de construire un cadre plus solide pour tout ça. Et ça marche de mieux en mieux. Alors oui, pour moi le bilan est positif.»

