Vignerons à Cully – Les Blondel fêtent leurs 100 ans sans filtre Jean-Luc et sa famille ont sorti un chasselas non filtré et préparent la reprise par la nouvelle génération. David Moginier

Louis, Jean-Luc, Francine et Charlotte partagent devant la cave de Cully. Chantal Dervey

«C’est dommage, on n’en a pas fait assez.» Jean-Luc Blondel l’admet: le chasselas qu’a sorti son fils Louis — à qui il avait donné carte blanche — est original et rencontre du succès. Le père, adepte ordinairement des vins riches et gras qui ont fait sa réputation, a apprécié cette Cuvée Blondel, sortie pour le centenaire. En l’occurrence, un assemblage de chasselas, pour moitié sans fermentation malolactique, élevé sur lies fines, et sans filtration avant la mise en bouteille. «J’ai quand même soutiré les lies un mois avant l’assemblage.» Le résultat est vif, avec un joli aromatique, et une présence en bouche. Dommage qu’il n’y ait eu que 700 bouteilles de ce vin un peu trouble. «On en fera davantage l’année prochaine», promet Jean-Luc Blondel.