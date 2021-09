Salon de l’auto IAA – Les BMW de demain seront les plus durables Munich accueille pour la première fois le Salon de l’auto IAA, rebaptisé «IAA Mobility». BMW, dans son fief, présente sa logique circulaire. Gil Egger, Munich

La future voiture de BMW sera faite de matériaux recyclés, recyclables et nettement plus écologiques, annonce le président de la marque, Oliver Zipse. G. Egger – BMW-DR

Oliver Zipse, président du directoire de BMW, est clair: la marque va devenir la plus durable du monde. Pour cela, elle va entamer une mutation profonde vers un fonctionnement circulaire. Le concept présenté au salon IAA à Munich, appelé «i Vision Circular» simplifie au maximum les matériaux.

Plus de calandre compliquée, la lumière dessine l’identité. Plus de peinture, la carrosserie en aluminium et acier recyclés est brute. L’intérieur provient également de la réutilisation de plastiques issus de l’industrie.

Cette citadine de luxe préfigure une fabrication basée sur 100% de composants non extraits de la nature et qui pourront retourner dans le cycle une fois la fin de vie atteinte. La numérisation avancée doit être très intuitive et naturelle, selon un principe appelé «phygital», contraction de physique et digital.