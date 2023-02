Surprenant marché parallèle – Les bobsleighs ne changent guère et se «recyclent» Les Mondiaux de St-Moritz ont permis de mettre en lumière le commerce des bobs «usagés». Ils ont l’air de tous se ressembler, mais c’est un peu plus compliqué que ça. Robin Carrel - St-Moritz

L’équipe suisse de bobsleigh Suisse 1 se dirigeant vers la médaille de bronze en bob à quatre aux Jeux olympiques d’hiver de Sarajevo en 1984. KEYSTONE/GIORGIO KELLER

«Les bobs n’ont pas vraiment changé depuis mon époque. Nous, on avait pas mal innové. On était à la pointe. Même meilleurs que les Allemands de l’Est! Nous avions moins de moyens, mais nous étions plus rapides. Nous avions trouvé un matériau composite, en bossant avec l’EPFL et, ensuite, les instances ont mis le holà pour limiter l’évolution. Ainsi, davantage de nations ont pu régater.» Silvio Giobellina, champion du monde en 1982, double champion d’Europe et «bronzé» olympique en 1984 à Sarajevo, a peut-être 68 ans aujourd’hui, mais il ne serait pas perdu aux commandes des bobsleighs qui descendent ces jours la piste de St-Moritz, lors des Mondiaux.