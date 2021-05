Services de La Poste – Les boîtes aux lettres jaunes seront moins souvent vidées Face à la baisse constante du volume des lettres, La Poste videra moins fréquemment certaines de ses boîtes aux lettres jaunes.

La Poste videra moins fréquemment certaines de ses boîtes aux lettres jaunes. Keystone/Martial Trezzini

À partir de la semaine prochaine, La Poste videra moins fréquemment certaines de ses boîtes aux lettres jaunes. Elle réagit ainsi à la baisse constante du volume des lettres.

Léa Wertheimer, porte-parole de la Poste, a confirmé mercredi cette information du magazine de consommateurs «Saldo» à l’agence Keystone-ATS. Selon elle, la réduction est particulièrement marquée le week-end.

Aujourd’hui encore, la Poste vide près de 11’400 boîtes aux lettres le samedi et 1724 le dimanche dans toute la Suisse. À l’avenir, seules 4009 boîtes seront vidées le samedi et 290 le dimanche.

La Poste ne videra ainsi même plus un tiers de ses boîtes aux lettres en fin de semaine, écrit «Saldo». La réduction sera particulièrement importante dans les cantons ruraux. L’entreprise réduit également son service en semaine, y compris dans les villes.

Une lettre sur six

Léa Wertheimer a souligné qu’en Suisse, seule une lettre sur six environ est glissée dans une boîte aux lettres jaune – et que le volume ne cesse de diminuer. La Poste avait dès lors deux options: soit réduire le nombre de boîtes, soit adapter les heures de vidage.

«Nous ne voulons pas réduire le nombre de boîtes aux lettres, car nous voulons offrir aux habitants des itinéraires courts», a déclaré Léa Wertheimer. «C’est pourquoi nous avons décidé d’adapter les heures de vidage».

À partir de la semaine prochaine, la plupart des boîtes jaunes seront vidées durant la tournée quotidienne de distribution du courrier. Cela signifiera que moins de trajets supplémentaires seront nécessaires, ce qui sera plus efficace, moins cher et finalement aussi plus écologique, argumente la Poste.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.