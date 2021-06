Finances de l’État de Vaud – Les bons comptes réaniment des envies de baisse d’impôt Les députés – certains en serrant les dents – ont approuvé les comptes bénéficiaires du Canton. UDC et PLR demanderont une baisse fiscale pour les personnes physiques à la rentrée. Vincent Maendly

Le ministre des Finances, Pascal Broulis, a dû s’expliquer sur le choix d’inscrire des préfinancements aux comptes 2020 de l’État. Jean-Bernard Sieber/ARC

Approuvés par le Grand Conseil mardi, les comptes excédentaires de l’État de Vaud – les seizièmes d’affilée – ont valu au Conseil d’État son lot de félicitations diverses pour sa «bonne gestion», mais aussi des remontrances. Sans surprise, elles ne sont pas venues de la Commission des finances qui, comme d’habitude, n’a rien trouvé à redire.

Rappelons que le Canton a bouclé l’année 2020 avec un excédent de revenus (avant écritures de bouclement) de 267 millions de francs. Et qu’il a pu absorber le demi-milliard de francs d’aides versées aux sinistrés du Covid sans même toucher aux 403 millions qu’il avait provisionnés pour cela dès le début de la crise. Sa fortune dépasse les 4 milliards de francs.

Une insolente santé financière qui aiguise l’appétit. Avant même le débat parlementaire, l’UDC envoyait un communiqué de presse: il va réclamer une baisse de 5 points d’impôt «sur le revenu des Vaudoises et des Vaudois». Assurément un bon thème de campagne, à quelques mois des élections cantonales.

La cheffe du groupe PLR Carole Dubois a aussi rallié son parti à la cause: «Nous nous associerons à tout texte demandant une baisse de la fiscalité», a-t-elle annoncé au plénum. Mais ce débat-là aura lieu à la rentrée.

«La pingrerie du Canton ne satisfait pas ce besoin d’avoir des Communes capables d’agir au plus près du terrain.» Pierre Zwahlen, député Vert

La gauche radicale, elle, demandait carrément de refuser les comptes. «Pour exprimer un désaccord», a développé le député Ensemble à Gauche Hadrien Buclin. «Plutôt que d’être thésaurisés – ce qui oblige l’État à payer des intérêts négatifs –, les importants excédents budgétaires auraient dû être mobilisés pour accélérer la transition écologique, renforcer le service public et apporter un soutien accru aux ménages modestes impactés par le Covid.»

Les défenseurs des Communes ont donné de la voix: «On a un État fort, puissant, et de nombreuses Communes qui tirent la langue, a pointé le Vert Pierre Zwahlen. Ce sont elles qui peuvent répondre aux besoins issus de la crise sociale et sanitaire. La pingrerie du Canton empêche d’avoir des entités locales capables d’agir au plus près du terrain.»

«On a un accord avec les Communes, pour un rééquilibrage à hauteur de 150 millions de francs par année, soit 1,5 milliard au bout de dix ans», a rappelé le ministre des Finances Pascal Broulis.

Préfinancements attaqués

Syndic de Baulmes et directeur de fiduciaire, l’UDC Julien Cuérel a poussé le conseiller d’État PLR dans ses retranchements au sujet des «préfinancements», cette astuce consistant à affecter comptablement des montants à de futures dépenses pour réduire d’autant le résultat de l’exercice.

Pour 2020, cette manip a fait tomber l’excédent de revenu à 5 petits millions de francs. Elle s’écarterait des recommandations comptables de la branche, a fait valoir le député. «Le gouvernement prend des options politiques dans les comptes alors que c’est le rôle du parlement.» «Le parlement est souverain, il reste libre de voter ou non ces dépenses le moment venu», a martelé Pascal Broulis.

Au final, 29 députés se sont abstenus, et six ont refusé les comptes. Les 84 autres les ont approuvés.

