Saint-Cergue Jazz Festival – Les bons concerts n’ont pas cartonné Le bilan de cette première édition financée par la Commune est mitigé. La qualité musicale était au rendez-vous, pas la fréquentation. Yves Merz

Le Big Band de Suisse romande a rendu hommage à l’exceptionnelle chanteuse La Velle Duggan, qui a vécu ses dernières années à Saint-Cergue. Son ancien ami, le batteur Sangoma Everett, était invité samedi soir. LDD

Faire venir des pointures du jazz pour un premier festival du genre à Saint-Cergue, c’était un sacré défi, relevé grâce à la collaboration de Stefano Saccon, directeur de l’ETM (École des musiques actuelles de Genève), qui a réussi à concocter un joli programme. Faire venir le public à cet événement inédit sur un des week-ends les plus chargés en manifestations de l’année, c’était un autre pari, moins bien réussi puisque la fréquentation n’a pas dépassé les 900 personnes en tout sur trois soirées.

À l’heure du bilan, le syndic de Saint-Cergue Paul Ménard voit les choses du bon côté. «Notre but était de faire quelque chose de nouveau et de bonne qualité. Tous ceux qui sont venus sont ressortis ravis et m’ont demandé quand il y aura la prochaine édition. C’est déjà un bon point. On avait aussi pour objectif de créer du lien entre les gens. Là encore, c’était réussi. Bien sûr, comme il s’agissait d’une première, il y a beaucoup de détails à corriger. Mais on apprend de nos erreurs.»

Parmi les moments forts du festival, on retient les concerts de Sylvain Luc et The Blakats vendredi, le magnifique hommage à La Velle (qui a passé ses dernières années à Saint-Cergue) par le Big Band de Suisse romande et la prestation pointue de 60 Miles accompagné du trompettiste Shems Bendali samedi, puis, dimanche, la violoniste cubaine Yilian Cañizares, et enfin, le Frank Salis 4tet. Samedi après-midi, la scène était à disposition de plusieurs écoles de musique de Genève et de la région.

Une édition en 2023? Cela dépendra en bonne partie du Conseil communal, qui a eu quelques réticences à accorder le budget de 105’000 francs (et 50’000 francs de couverture de déficit) pour le festival cette année. «Nous analyserons les chiffres à froid. Mais il faut plusieurs années pour se faire connaître. Et ce serait tout bénéfice pour le tourisme à Saint-Cergue», estime le syndic.

