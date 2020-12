Conjoncture de crise sanitaire – Les bons Enjoy Lausanne sécurisés comme des devises Encre sécurisée et imprimerie spéciale: le soutien aux commerces a bénéficié des spécialistes du secteur. Alain Detraz

Cette presse sérigraphique unique au monde de Koenig & Bauer a sécurisé les bons d’Enjoy Lausanne. Koenig & Bauer Banknote Solutions

La relance économique des commerces lausannois s’est matérialisée dans les boîtes aux lettres au travers de bons de réduction. La démarche, lancée par les commerçants eux-mêmes, s’est traduite sous le sigle d’Enjoy Lausanne, en partenariat avec la Ville. Mais comment distribuer des papiers valeurs en évitant leur falsification? Il se trouve que la région lausannoise compte des spécialistes mondiaux du billet de banque. Ils ont gracieusement appliqué leur savoir-faire dans cette opération.

Beaucoup connaissent le géant Sicpa, à Prilly, qui produit des encres spéciales pour les billets de banque. C’est lui qui a offert l’encre à effet d’optique, dont on apprécie le changement de couleur en inclinant les bons. Restait à encore à rendre infalsifiable le papier lui-même.

C’est la société Koenig & Bauer Banknote Solutions qui s’en est chargée. Celle-ci est la part lausannoise, dédiée à l’impression des billets de banque, de l’un des plus grands groupes mondiaux fabriquant des presses d’imprimerie. Ses machines ont imprimé une grande part des 160 milliards de billets produits chaque année dans le monde. Elles ont également participé à l’impression des bons Enjoy Lausanne.

Presse unique au monde

Ce n’est pas à Lausanne que l’entreprise imprime des billets de banque. Elle fournit des solutions d’impression de haute sécurité aux banques centrales, qui se chargent de faire tourner la planche à billets. Mais elle est équipée d’une presse pour ses recherches. «Nous avons proposé une encre qui change de couleur en inclinant le bon et nous avons imprimé le papier en sérigraphie avec une machine unique au monde, qui se trouve dans notre laboratoire de Recherche et Développement à Lausanne», explique Hervé Guillerey, responsable du Service d’innovation et de design des billets de banque. Après cette opération, les planches de papier sécurisées ont été envoyées à l’imprimerie pour le reste du travail.

«C’est un petit travail que nous avons offert, car nous avons toujours été présents à Lausanne et c’est une façon de participer à l’effort collectif.» Hervé Guillerey, responsable du Service d’innovation et de design des billets de banque, Koenig & Bauer Banknote Solutions

Le logo de Koenig & Bauer Banknote Solutions figure ainsi sur les bons Enjoy Lausanne. C’est une petite surprise lorsque l’on songe à la discrétion que requiert ce type d’activités. Mais l’entreprise, installée depuis sa création en 1952 à Lausanne, a décidé de se rendre plus visible dans cette période difficile. «C’est un petit travail que nous avons offert, car nous avons toujours été présents à Lausanne et c’est une façon de participer à l’effort collectif, dit Hervé Guillerey. Il en va de même pour Sicpa, qui a offert l’encre.» Fondée par l’Italien Gualtiero Giori, la société était connue jusqu’en octobre dernier sous le nom de KBA-NotaSys, avant de se conformer à celui du géant allemand qui l’a acquise en 2001.

Sécurité du papier

Avec 700 employés répartis entre le siège lausannois, l’Allemagne et l’Autriche, la société semble traverser la crise avec une certaine sérénité. Si l’usage de la carte de crédit a pu gagner du terrain, il semble bien que le billet de banque n’a pas dit son dernier mot. «Il est certain que l’utilisation des billets de banque va diminuer à un moment ou à un autre, mais ce n’est pas pour tout de suite, note Hervé Guillerey. Cette crainte revient de façon récurrente, y compris au cours de cette année mais, dans les faits, on constate que le nombre de billets imprimés a augmenté.» Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les bons Enjoy Lausanne n’ont pas été émis sous une forme digitale. La sécurité du papier valeur et son accessibilité à tous ont été privilégiées.

Reste que la pandémie a aussi touché les 700 employés de la filiale lausannoise de Koenig & Bauer, qui se répartissent entre la capitale vaudoise, l’Allemagne et l’Autriche. «Cette année, nous avons été impactés sur le timing de certains projets, confie Hervé Guillerey. Comme beaucoup, nous avons dû recourir davantage à la visioconférence, mais notre activité demandera toujours des contacts en présence.»