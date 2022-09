Parentalité à Yverdon – Les bons gestes pour éviter la case Urgences Une formation aux premiers secours et aux maladies infantiles veut redonner confiance aux parents et désengorger les Urgences. Fabien Lapierre

Mélissa apprend à faire un massage cardiaque avec deux doigts sur un petit enfant, suivant les conseils de la formatrice Sally Magnin. JEAN-PAUL GUINNARD

«Maintenez la mâchoire avec le pouce et l’index. Posez l’enfant à plat ventre sur votre avant-bras, que vous appuyez sur votre cuisse. Donnez cinq tapes dorsales vives vers l’avant. Ensuite, retournez-le pour contrôler si quelque chose est sorti dans sa bouche.» La démonstration a beau être réalisée sur un mannequin de bébé tout ce qu’il y a de plus insensible, elle a de quoi faire frémir tout parent. Le technicien-ambulancier Vincent Detta insiste: «Votre enfant ne respire plus, il faut y aller fort!»