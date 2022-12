Création culinaire – Les bons petits choux de Baptiste «Serial entrepreneur» de 22 ans, Baptiste Mabillard lance Ownies, des petits choux suisses à la vanille. Et c’est bon! Cécile Collet

Baptiste Mabillard et son inséparable bandana porté à la manière de l’hachimaki japonais, symbole de détermination. Chantal Dervey

Baptiste Mabillard l’avoue sans détour, il est «un énorme fan de Richard Branson». Quel rapport avec Ownies, la marque de choux à la vanille que l’entrepreneur de 22 ans vient de lancer, me direz-vous? «Il a créé plein de petites entreprises qui peuvent s’entraider.» Et c’était plus naturel pour ce pâtissier-confiseur de formation de se lancer dans la pâte à choux que dans l’aviation…