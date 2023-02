Tour de Romandie 2023 – Les bords de la Venoge vont se mettre en trois pour le vélo La Commune de Vufflens-la-Ville et ses voisines organiseront un repas de soutien et une balade gourmande à vélo avant d’accueillir la dernière étape du TdR. Sylvain Muller

Le peloton du Tour de Romandie avait notamment sillonné le Gros-de-Vaud au printemps dernier. KEYSTONE – LAURENT GILLIERON (archives)

Avec ses paysages campagnards vallonnés, le Gros-de-Vaud est un véritable paradis pour les cyclistes routiers ou amateurs de chemins. Il risque donc d’y avoir foule le dimanche 18 juin prochain pour la 20e édition de la très populaire et familiale Rando des blés du Vélo Club Échallens.

Mais avant cela, c’est sur son flanc ouest, au bord de la Venoge, que le district du centre du canton célébrera la petite reine. La Commune de Vufflens-la-Ville s’est en effet associée avec cinq de ses voisines pour organiser un triple événement à l’occasion du passage de la prochaine édition du Tour de Romandie.

Tour de Gourmandie

Vufflens donc, mais aussi Daillens, Lussery-Villars, Mex, Penthalaz et Penthaz donneront le coup d’envoi de la 5e et dernière étape de l’édition 2023 de la course cycliste le dimanche 30 avril à 12 h 45. La ligne de départ et des animations seront installées en contrebas du village, dans la zone industrielle de La Plaine, où est présent un partenaire fidèle de la course: la société Camion Transport. À noter que la gare CFF de Vufflens-la-Ville est située à cinq minutes à pied du site.

Pour financer l’organisation de cet événement, les cinq communes des bords de la Venoge organiseront un repas de soutien avec une animation assurée par Les Sissi’s le jeudi 9 mars dès 11 h 30 à la salle polyvalente de Penthaz. Enfin, une semaine avant le passage du peloton, le comité d’organisation a imaginé un concept original de balade gourmande à vélo: le Tour de Gourmandie. Un circuit de 20 km reliera les six villages avec autant de haltes gustatives. Tous les vélos sont bienvenus, avec ou sans assistance électrique.

Toutes les informations nécessaires, ainsi que les formulaires d’inscription, sont déjà disponibles à l’adresse www.tdr-vufflens-la-ville.ch.

Sylvain Muller est journaliste à la rubrique Vaudoise depuis 2005. Il est responsable du bureau d'Echallens et couvre à ce titre l'actualité du district du Gros-de-Vaud. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.