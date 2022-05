Boom des images numériques – Les «Bored Ape», ces singes virtuels qui rendent folle la planète Un an après leur création, les simiens, qui valent 430’000 dollars en moyenne, viennent de vendre 55’000 parcelles virtuelles pour 320 millions de dollars. Olivier Wurlod

Ils tirent la langue ou font des grimaces. Ils sont de différentes couleurs et ont le regard plus ou moins «éveillé». Ils portent des costumes et des couvre-chefs aussi fantasques que variés. Ensemble, les 10’000 images existantes de visages de singes forment le «Bored Ape Yacht Club» (en français le «Club des singes blasés») et suscitent un véritable vent de folie au sein de toute l’industrie numérique.