Discussions à Échallens – Les bouchons du soir ralentissent aussi le projet de gymnase Le projet cantonal est victime des engorgements temporaires dans la capitale du Gros-de-Vaud. Il n’aurait pourtant que peu d’influence sur les problèmes existants. Sylvain Muller

En début de soirée, les voitures s’encolonnent à l’entrée sud d’Échallens. Sylvain Muller – archives

À Echallens, à un mois du vote sur la vente d’une parcelle au Canton pour y installer un gymnase et à quelques jours d’un débat contradictoire (voir en fin de texte), les discussions tournent beaucoup autour du trafic routier. Le centre-ville est en effet déjà congestionné chaque matin et, le soir, la file de véhicules patientant pour entrer dans le chef-lieu de district s’étire par moments sur un bon kilomètre. Dans ce contexte, de nombreux citoyens automobilistes voient d’un mauvais œil l’irruption d’un projet d’importance quel qu’il soit, d’autant plus que dans le même secteur arriveront déjà ces prochaines années les 800 habitants du futur écoquartier du Crépon.

Dans les arguments du comité référendaire figure d’ailleurs le fait «qu’aucune étude de mobilité n’existe à ce jour englobant l’entier du territoire de la commune». Ce à quoi le comité de soutien rétorque que toutes les études nécessaires à l’implantation du gymnase ont été effectuées. Nous avons voulu le vérifier.

Plusieurs études

Plusieurs études sont consultables. La plus générale a été réalisée récemment dans le cadre des travaux préparatoires à la révision en cours du Plan général d’affectation communal, mais elle consiste essentiellement en un inventaire de la situation actuelle et ne propose pas de solution (voir ici). Plus intéressantes sont celles menées en 2016 par la Commune dans ce secteur, suite à une levée de boucliers des riverains contre un bâtiment communal multi-usage, initialement prévu là même où le gymnase pourrait être construit.

Cette étude estime que la venue de l’écoquartier entraînera une hausse du trafic de 600 véhicules par jour (de 12’500 à 13’100, soit +4,8%) sur la route de Lausanne, là même où s’encolonnent les voitures en début de soirée. Une base complétée par les études récemment menées dans le cadre du projet de gymnase et qui estiment que l’impact de celui-ci serait moindre. Il entraînerait une augmentation supplémentaire de l’ordre de 200 véhicules/jours (+1,5%), mais, fait crucial, circulant principalement en sens inverse du sens congestionné.

Réorganisation des parkings

Directement liée à la circulation routière, la problématique des parkings est aussi évoquée dans ces derniers documents exigés par le Canton. Devant laisser la place à des terrains de sport, le parking de Court-Champ serait déplacé de quelques mètres et agrandi. De 189 places actuellement, il passerait à 240 places, dont 76 réservées aux utilisateurs du gymnase en semaine. Les calculs de dimensionnement tiennent compte de la suppression planifiée de places de parc au centre-ville, ainsi que sur la place de la Gare dans le but de faciliter la circulation des bus.

Enfin, reste la question du projet de route de contournement partant en direction de Poliez-le-Grand depuis le nouveau giratoire à l’entrée sud du bourg. Planifiée depuis une trentaine d’années, sa réalisation apporterait un vrai soulagement au secteur, mais elle n’est pas prévue à court terme. Ce projet fait toutefois partie de ceux discutés dans le cadre de la révision en cours du Plan général d’affectation communal. Gymnase ou pas gymnase, Échallens n’est donc pas près de retrouver une circulation fluide à toute heure du jour et de la nuit.