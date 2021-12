Nuisances automobiles – A Montreux, les embouteillages du marché de Noël agacent Avec ses bouchons à rallonge dus aux différentes manifestations, décembre est un mois parfois compliqué pour la population. Rémy Brousoz

Le marché de Noël de Montreux draine un nombre considérable de visiteurs ainsi qu'un trafic automobile important en ville. Florian Cella

Depuis fin novembre, les voix sont nombreuses à s’élever contre les embouteillages qui encombrent les accès et les artères de Montreux, et que beaucoup imputent à l’emblématique marché de Noël. Confiné jusque-là aux discussions privées et aux réseaux sociaux, ce ras-le-bol a rejailli mercredi soir au Conseil communal de Montreux, qui tenait sa dernière séance de l’année. Deux interventions ont été faites. La première émane du socialiste José Jorge, lequel a interpellé l’Exécutif à propos de cette situation. L’autre salve est venue des Verts, qui sont allés plus loin en déposant une motion.