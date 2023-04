La Coupe de Suisse de pétanque – Les boules et le cochonnet en vedette à Yverdon Les meilleurs joueurs de Suisse se retrouveront ce week-end et fêteront les 70 ans de Swiss Pétanque à cette occasion. Pierre-Alain Schlosser

Les 70 ans de Pétanque Suisse seront célébrés lors de la Coupe de Suisse à Yverdon. GETTY IMAGES

Concentration, précision et habileté seront au rendez-vous ce week-end à Yverdon. Les as des boules et du cochonnet se retrouveront sur les terrains yverdonnois «Entre Thièle et Mujon» pour y disputer la Coupe de Suisse de pétanque.

Les meilleurs tireurs et pointeurs du moment seront présents. À l’instar de la championne du monde Sylviane Métairon. L’athlète du club de pétanque du Verney sera accompagnée des champions d’Europe juniors en titre et de nombreux membres de l’équipe de Suisse. À noter qu’une bonne moitié des cadres nationaux proviennent des différents clubs vaudois. À savoir ceux de Moudon, le Verney (Puidoux), Léman Pétanque (Rolle), le Lys (Prilly), les Narcisses (Montreux), le Motty (Écublens), Sportive Française et Mont Charmant (Lausanne).



À l’occasion de ce tournoi d’envergure nationale, Swiss Pétanque, l’association faîtière, célébrera ses 70 printemps, samedi soir.

«La pétanque est encore trop souvent assimilée à un pastis sous les platanes et à des parties de boules de plaisance, sans engagement, dans un camping.» Jean-Denis Willemin, président de Swiss Pétanque

Quintuple champion du monde de triplette, le Français Didier Choupay, sélectionneur des équipes nationales suisses, sera présent à Yverdon. Il aura à cœur de désigner les participantes du voyage en Thaïlande pour les championnats de triplette à Bangkok (23-26 novembre). Et également celles et ceux qui prendront part aux prochaines épreuves internationales.



800’000 licenciés

Autant de perspectives motivantes pour les athlètes aguerris et pour les jeunes. À ce titre, Swiss Pétanque va mettre le paquet sur la relève. Notamment au niveau de la formation. «La pétanque est encore trop souvent assimilée à un pastis sous les platanes et à des parties de boules de plaisance, sans engagement, dans un camping», regrette Jean-Denis Willemin. Et le président de la Fédération suisse de préciser que 800’000 licenciés existent de par le monde, provenant de 120 associations.



Swiss Pétanque organise donc depuis 2022 des formations spécifiques sous son égide, pour les jeunes (filles et garçons), les actifs (femmes et hommes), ainsi que pour les seniors.

Un sport à découvrir sous l’angle de la compétition, ce week-end à Yverdon.

