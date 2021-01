LIVRES | 16% de rabais pour les abonnés – Les Bourbakis – Une page d’histoire franco-suisse Pontarlier, Armée de l’Est, 1er février 1871: dernier acte! Une armée de 85’000 hommes, vaincue par la neige et par le froid, plus que par le feu, s’apprête à se réfugier sous la bannière helvétique.

Les Bourbakis – Une page d’histoire franco-suisse DR

Événement peu banal dans l’histoire militaire. À leurs trousses, les troupes prussiennes, sûres d’elles et à qui tout réussit – les fameux casques à pointe – se préparent à faire main basse sur ce qu’il reste de l’Armée de l’Est du général Bourbaki.

Cet ouvrage retrace l’héroïque combat de la Cluse, dernier baroud d’honneur de l’armée française qui a permis le passage en Suisse de toutes ces troupes en retraite.

Ce récit s’attache également à décrire cette traversée du Jura par Sainte-Croix via Les Fourgs et L’Auberson, par un autre itinéraire que celui des Verrières, généralement évoqué. Il parle d’une armée en déroute dans des conditions météorologiques dignes de la retraite de Russie, des problèmes du désarmement à la frontière et de l’humanité dont a fait preuve la population suisse. Vous croiserez, au détour d’un amas de neige, le sous-lieutenant Paul Déroulède qui deviendra en France l’âme de la revanche. Couverture: dessin original inédit d’Oscar Huguenin.

Motivation de l’auteur

Revisiter un épisode particulièrement tragique et incroyable de la fin de l’armée de l’Est en sortant des textes habituels, grâce à des recherches approfondies dans différentes archives jusque-là totalement inexploitées et proposer des illustrations inédites.

Points clés

Le combat de la Cluse et son bilan humain – le triste sort des blessés – le chemin de la retraite de Pontarlier à Sainte-Croix – les problèmes d’organisation du passage de la frontière – anecdotes locales – listes de noms pour les amateurs de généalogie.

Les auteurs

Ce duo de plumes assez inattendu composé de Gérard Tissot-Robbe, agriculteur dans le village des Fourgs, historien à ses heures, très versé dans la recherche historique, auteur de plusieurs ouvrages et de Paul-André Joseph, doyen à l’établissement scolaire de Sainte-Croix, collectionneur de longue date de tout ce qui a trait à cette période, passionné d’histoire.

