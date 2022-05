L’annonce vendredi des problèmes de personnes au sein du Sauvetage d’Ouchy a provoqué une vague de réactions. Le président de la société, Xavier Cid, sort de son silence pour nuancer certains témoignages.

L’alcool semble couler à flots au Sauvetage, des commentaires parlent de fêtes et de karaoké, qu’en est-il?

Les chiffres évoqués ne reflètent pas la réalité (ndlr: 4500 bouteilles par an). Nous avons certes organisé des fêtes régionales ou autres. Notre cercle vit, c’est normal et même souhaitable. À chaque fois, nous annonçons nos événements à la Commune. Par ailleurs, les bouteilles sont payées par les membres et non par les subventions de la Ville.