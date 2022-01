Le Covid bouscule les traditions – Les Brandons de Payerne sont repoussés Alors que Sainte-Croix renonce à son carnaval et que d’autres attendent encore avant de prendre une décision formelle, la manifestation broyarde aura lieu, mais un mois plus tard. Frédéric Ravussin

En repoussant la fête de quelques semaines, les organisateurs devraient rendent possible la tenue du cortège des enfants à travers les rues de Payerne. JEAN-PAUL GUINNARD – A

Dans les bistrots payernois, on dit volontiers que le pape fixe la date de Pâques 40 jours après celle des Brandons de Payerne. A priori, François Ier fait une exception cette année, puisque le Comité des masqués (CDM) – qui organise la manifestation broyarde – a finalement fixé sa 127e édition un bon mois plus tard que prévu, les 8, 9 et 10 avril.