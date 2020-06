Brigandages à Lausanne et à Montpreveyres – Les braqueurs resteront longtemps en prison Les auteurs de braquages armés de la poste de l’avenue de Cour à Lausanne et de l’épicerie de Montpreveyres écopent de 7 ans et 4 ans et demi de prison. Leur jeune âge et leur volonté de s’amender n’effacent pas la gravité de leurs actes. Flavienne Wahli Di Matteo

Décidé sur un coup de tête, le braquage de la poste de l’avenue de Cour avait précédé de quelques jours l’attaque de l’épicerie de Montpreveyres. Florian Cella

Les deux très jeunes auteurs des attaques armées de la poste de l’avenue de Cour et de l’épicerie de Montpreveyres en mai 2018 vont prolonger leur séjour derrière les barreaux. La Cour criminelle du Tribunal de Lausanne, présidée par Sandrine Bornet, les a condamnés jeudi à 7 ans de réclusion pour le meneur, également auteur de dizaines de cambriolages les mois précédents, et à 4 ans et demi pour le suiveur. C’est à peine moins que ce que demandait le Ministère public, soit 8 et 5 ans.