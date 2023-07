Solidarité à Morges – Les bras manquent pour porter les Cartons du Cœur Comme ailleurs en Suisse, l’antenne morgienne de l’association qui distribue des denrées alimentaires peine à trouver des bénévoles. Une nouvelle présidente s’engage. Lucas Philippoz

Charlotte Cochand vient de reprendre la présidence de l’antenne morgienne des Cartons du Cœur. Odile Meylan

Selon ses dires, Charlotte Cochand «aime les challenges». Il vaudrait mieux. L’enseignante de 34 ans, habitante de Pampigny, vient de reprendre la présidence de l’antenne morgienne des Cartons du Cœur qui manque cruellement de bénévoles. Et ce, alors que l’association qui livre des denrées alimentaires et des produits de première nécessité aux personnes dans le besoin fait face à une hausse continue des demandes.

La région morgienne n’est pas un cas particulier. «C’est un phénomène global que l’on constate depuis environ dix ans», estime Fabien Junod, responsable opérationnel des Cartons du Cœur pour la Suisse romande.

Les postes de téléphonistes et de secrétaires sont les plus touchés. Ils demandent une implication d’au moins un demi-jour par semaine. «Les gens ne veulent plus donner de leur temps ni «s’enchaîner» à quelque chose, poursuit-il. Même certains retraités tiennent à pouvoir partir en voyage quand ils le souhaitent, du jour au lendemain.»

Besoins accrus

À l’échelle romande, la demande augmente constamment, explique Fabien Junod. «Chaque année, il y a une hausse de 8 à 12% du nombre de bénéficiaires.» Rien que dans le canton de Vaud, l’association en recense 37’000. «En 2022, nous avons connu des pics encore plus forts que durant le Covid, avec des augmentations de 35% dans certaines antennes régionales», poursuit le responsable opérationnel.

«Plus de 80% des gens qui font appel à nous ont des enfants. C’est horrible à dire, mais en Suisse, être parent est un facteur de précarité.» Fabien Junod, responsable opérationnel des Cartons du Cœur pour la Suisse romande

L’inflation, la crise énergétique et la hausse des primes d’assurance maladie jouent selon lui un rôle central. Mais des aléas de la vie – chômage soudain ou séparation, par exemple – peuvent aussi plonger une famille dans la détresse. «Plus de 80% des gens qui font appel à nous ont des enfants. C’est horrible à dire, mais en Suisse, être parent est un facteur de précarité.»

Rémunérer les mandats?

Les «Cartons» ont donc besoin de bras – mais peinent à en trouver. Dans la région de Morges, le remplacement de la secrétaire Christiane Pauchard est emblématique. Elle quittera ses fonctions à la fin de l’année et rame depuis des mois en quête d’une bonne âme pour lui succéder. «Le travail qu’elle a accompli pour nous est colossal, souligne Charlotte Cochand. Si personne ne reprend le flambeau, on pourrait aller dans le mur.» La principale intéressée se montre optimiste. Et ne reviendra pas sur sa décision.

«Nous avons de la difficulté à trouver des personnes prêtes à s’investir de manière régulière… et surtout au moment où l’association a besoin d’eux!» témoigne Pierre-Alain Givel, qui officiait à la tête du comité morgien depuis 2015.

Une piste pourrait consister, selon lui, à «saucissonner» les mandats et multiplier les personnes engagées pour chaque poste, de sorte à alléger la charge de travail individuelle. «Si un bénévole hésitant se base sur tout ce qu’a dû faire notre secrétaire ces dernières années, je comprends que cela puisse refroidir ses ardeurs.» À ce jour, l’antenne locale doit tourner avec une trentaine de volontaires, à l’engagement plus ou moins ponctuel.

«Nous avons de la difficulté à trouver des personnes prêtes à s’investir de manière régulière… et surtout au moment où l’association a besoin d’eux!» Pierre-Alain Givel, président de la section morgienne de 2015 à 2023

Alors que l’association a toujours fonctionné sur la base du bénévolat, elle songe désormais à embaucher des salariés. Il en faudrait au minimum un pour chacune des 19 sections régionales, ainsi que trois à la centrale d’Étagnières. Mais Fabien Junod veut repousser l’échéance le plus longtemps possible; car chaque franc déboursé pour des salaires ne l’est pas pour nourrir des bénéficiaires, dont le nombre ne cesse d’augmenter.

À Morges, Charlotte Cochand compte avant tout sur le bouche-à-oreille et une communication intensifiée pour susciter de nouvelles vocations. Et prolonger l’histoire d’une antenne régionale qui fête ses trente ans cette année. «C’est symbolique, certes, mais ça montre surtout que le besoin est toujours là.»

L’antenne morgienne des Cartons du Cœur dessert une trentaine de communes et quelque 800 bénéficiaires, qui reçoivent jusqu’à trois livraisons par année.

