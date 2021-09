Hippisme – Les Britanniques en or, les Suisses «chocolat» Les cavalières britanniques ont décroché les trois médailles individuelles et l’or par équipe aux Européens de complet d’Avenches. Les Suisses quatrièmes à un petit point du podium. Alban Poudret Avenches

Premier titre individuel pour Nicola Wilson et le jeune «JL Dublin» à Avenches. FEI

Quarante ans après leurs dernières médailles continentales et trente-huit ans après les derniers Européens de complet sur leur sol (Frauenfeld 83), les Suisses ont failli réussir un sacré exploit ce dimanche à Avenches-IENA. Il s’en est fallu d’un malheureux petit point qu’ils ne montent sur le podium: 113,9 pts pour les Suédois, 114,9 pour les Helvètes, 4es devant les Français.

Tout avait bien commencé pour l’équipe de Suisse, avec un sans-faute de Patrick Rüegg sur «Fifty-fifty», 31e en individuel, mais solide équipier. Robin Godel, parfait jusque-là avec «Grandeur de Lully CH», allait hélas sortir de piste avec deux barres (Nos 5 et 6b). «Mon cheval avait été fabuleux sur le cross, mais là je le sentais un peu fatigué et déconcentré par la foule», avouait un Robin Godel très déçu et 15e au final.

À l’inverse, les Suédois avaient aligné les sans-faute et ils allaient souffler la 3e place aux Helvètes, malgré un nouveau parcours sans bavure de Felix Vogg, 8e individuellement avec «Cartania». Les Français accumulèrent, eux, cinq fautes et ils reculèrent au 5e rang. Même leur leader Maxime Livio, 3e au provisoire, fit une faute de trop, laissant le podium à trois cavalières britanniques. Ah, la galanterie française!

10 femmes médaillées

En tête après le cross déjà, Nicola Wilson (44 ans) s’offre son premier titre individuel. Modeste, elle a surtout insisté sur la performance de son jeune «JL Dublin» (10 ans), qui effectuait son premier championnat et termine avec son score du dressage. Piggy March-French (41 ans), 2e, a déjà une belle collection de médailles, contrairement à Sarah Bullimore (48 ans), qui monte «Corouet», le fils de sa première jument de championnat. Merveilleux!

Preuve de la force de ces petites Anglaises, Sarah Bullimore n’était même pas dans le quatuor en lice ici par équipe, complété par Kitty King et Rosalind Canter. Si on ajoute qu’il y avait aussi deux Allemandes et trois Suédoises sur le podium, cela fait dix médaillées pour trois médaillés seulement! «On est surtout très fières d’avoir devancé des monuments comme Michael Jung (4e) et Ingrid Klimke (5e)», a ajouté Nicola Wilson.

Toutes et tous ont souligné la qualité des infrastructures de IENA et remercié les organisateurs. «Nous avons eu six mois pour mettre sur pied tout ça, nous avons accueilli 21 000 spectateurs en quatre jours et voulons mettre l’accent sur le concours complet, pas seulement sur les courses et l’entraînement», a souligné un Jean-Pierre Kratzer très heureux.

