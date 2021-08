Faux Hodler – Les bronzes seront rendus à leurs acheteurs, mais limés En appel, la justice vaudoise lève les séquestres sur les œuvres faussement attribuées au peintre suisse et renonce à leur destruction, sous condition. Laurent Antonoff

Rebondissement dans l’affaire des faux bronzes «Les Bûcherons», de Ferdinand Hodler, vendus par un ex-galeriste de Vevey qui comparaissait en appel il y a dix jours. Alors qu’en première instance la justice avait décidé le séquestre de toutes les œuvres ainsi que leur destruction, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vient d’ordonner qu’elles soient rendues à leurs propriétaires. À une condition toutefois: que la dédicace et la signature de Hodler apposées sur les faux bronzes soient supprimées.

Aucun intérêt

Les juges du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois avaient pourtant été formels au moment de leur verdict en 2020. «Les bronzes litigieux n’ont pas un intérêt artistique ou scientifique considérable au point que leur intérêt culturel l’emporte sur l’intérêt public à ce que des œuvres, faussement attribuées à Ferdinand Hodler, continuent à circuler librement.» Ils n’étaient pas plus chauds à l’idée de faire disparaître la fausse signature. «On ne voit pas par quel procédé il serait possible d’éviter, de manière permanente, d’attribuer faussement ces bronzes à Ferdinand Hodler, dès lors que n’importe quelle marque, tampon ou inscription est réversible par différents moyens techniques.» Et de conclure: «Le risque que ces faux circulent de nouveau à titre d’œuvres de Ferdinand Hodler est ainsi largement supérieur à leur faible intérêt culturel.»