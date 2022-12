Mobilité douce – Les bus nyonnais rouleront davantage Le réseau urbain devrait être simplifié et rendu plus efficient en 2024. La Ville réalisera par ailleurs des économies. Raphaël Ebinger

À Nyon, les bus rouleront plus et coûteront moins à la Ville. Dès 2024, une nouvelle architecture du réseau de bus urbains sera développée. Les cinq lignes existantes seront réorganisées en trois. Une desserte des villages voisins de Crans et Eysins pourrait être mise en place, sachant que Prangins est déjà couvert par le réseau actuel.

Pour y arriver, les Transports publics nyonnais et les services communaux ont étudié plusieurs scénarios. Ils ont retenu celui qui doit permettre une meilleure lisibilité du réseau en réduisant le nombre de lignes. L’architecture sera ainsi plus claire pour les voyageurs. Les bus seront aussi moins souvent à l’arrêt, ce qui améliorera sensiblement leur productivité (+54%). De quoi au final inciter plus encore les usagers à prendre les transports en commun. Leur terminus ne sera plus non plus à la gare, où ils attendaient souvent longtemps avant de repartir. Ce qui libérera de l’espace public dans une zone surchargée.

Un bus à Rive

La réorganisation du réseau est la deuxième étape de son développement. La première, en 2014, avait consisté à instaurer une cadence au quart d’heure qui avait permis de doubler le nombre de passagers en cinq ans. À l’avenir, une meilleure desserte du quartier de Rive et une extension vers les deux villages voisins devraient provoquer une nouvelle hausse de fréquentation. Une solution sera offerte pour les nombreux pendulaires qui arrivent et repartent tous les jours au débarcadère pour rejoindre ensuite la gare ou les grandes entreprises que sont l’hôpital, l’usine Haleon (ex-Novartis) ou le Business Park de Terre-Bonne.

Le Conseil communal de Nyon devra entériner cette nouvelle architecture du réseau urbain, qui coûte aujourd’hui 4,2 millions de francs à la Commune. La version optimisée aura un avantage sur le plan financier. Elle permettra de diminuer les charges de Nyon d’un demi-million, correspondant à la hausse des recettes liées à la vente de billets.

