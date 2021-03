Suisse – Les câblo-opérateurs ont perdu de la clientèle, malgré le télétravail Les exploitants de réseaux câblés ont à nouveau perdu des clients l’année dernière, même si le rythme des défections a quelque peu ralenti en raison de la crise de coronavirus, qui a contraint de nombreuses personnes au télétravail et à l’apprentissage à distance.

L’érosion de la clientèle avoisine les 85'000 abonnés dans le domaine de la télévision. KEYSTONE/PETRA OROSZ

Dans l’activité principale de télévision, l’érosion de la clientèle avoisine les 85'000 abonnés, ce qui équivaut à un repli de 4% sur un an, indique Suissedigital mercredi dans un communiqué, rappelant que plus de la moitié des foyers suisses regarde la télévision via un réseau câblé.

Y compris le groupe fusionné UPC Sunrise, les câblo-opérateurs disposent d’une part de marché de 55,7%, selon des chiffres présentés par Swisscom dans le sillage de ses résultats 2020. Le géant bleu revendique pour sa part une part de 36,5% avec ses 1,55 million de clients TV. Celle du troisième opérateur Salt se monte à seulement 2,7%, les 5,2% restants utilisant une liaison satellite.

Stabilité du haut débit

Dans l’internet à haut débit, la clientèle des membres de Suissedigital est restée quasiment stable (-0,2%), à 1,154 millions de ménages.

Dans la téléphonie mobile en revanche, les exploitants de réseaux câblés ont vu leur clientèle bondir de plus de 77’000 clients (28%), même si avec 352’000 abonnés, ils restent un acteur modeste de ce segment. Dans la téléphonie fixe, le nombre d'utilisateurs s'est contracté de 1,8% à 760'000.

A titre de comparaison, la clientèle du leader du marché Swisscom se monte à 6,2 millions pour la téléphonie mobile et 1,5 million pour la téléphonie fixe.

ATS