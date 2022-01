Mon épicerie, tout un monde – Les caddies des Barmottes charrient nos envies et nos vies Derrière sa caisse 7 jours sur 7 depuis trois décennies, Antonio Abrantes figure parmi les plus anciens commerçants de Bex. Les enfants qu’il a vu grandir reviennent pour ses spécialités. Flavienne Wahli Di Matteo

Antonio Abrantes gère le marché des Barmottes, à Bex, depuis trente et un ans. Chantal Dervey

Dans ce quartier populaire à l’entrée de Bex, on sait que sa porte coulissante est toujours ouverte. On sait aussi qu’après le ding-dong strident du portique va retentir un sonore «bonjour», jailli de l’antique caisse enregistreuse, d’entre les rayons ou de l’arrière-boutique. Cette voix ensoleillée d’accent lusitanien est celle d’Antonio Abrantes, l’âme du Marché des Barmottes depuis trente et un ans.

C’est une de ces supérettes où l’on passe pour une brique de lait et d’où l’on repart avec un bocal de pâté, des biscuits en action, un mélange pour tisane qui a l’air sympa. Où l’on vient chercher la confiture de châtaigne introuvable ailleurs. Où l’on vous suggère d’échanger le pack de bière prélevé en rayon contre un même tiré du frigo. Une «Sagres» tiède? Vous n’y pensez pas!