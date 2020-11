Conséquences du Covid-19 – Les cafetiers d’Yverdon taguent leur grogne Ce lundi matin, 23 vitrines d’établissements publics yverdonnois étaient mâchurées de slogans ou placardées d’affiches disant le ras-le-bol des restaurateurs. Frédéric Ravussin

Quatre patronnes ont décidé de dire qu’elles en avaient marre: Isabelle Behnke du Double R, Estelle Hardier, patronne du Café de la Promenade, Sophie Chatelain du Bistrot des Uttins et Barbara Rao du bistrot L’Impro. JEAN-PAUL GUINNARD

Une fourchette et une cuillère qui se croisent au cœur d’un cercle rouge. L’image rappelle le sens interdit routier. Complété d’un «After workless», ce logo a fleuri sur les portes d’entrée et vitrines de 23 établissements publics d’Yverdon dans la nuit de dimanche à lundi à côté de coups de gueule et de messages empreints d’inquiétude.

On ne passe plus, il n’y a plus d’apéro possible à la sortie du boulot: c’est en effet le message que véhicule une cinquantaine de cafetiers-restaurateurs yverdonnois, fédérés par quatre patronnes qui ont décidé de dire qu’elles en avaient marre. Leur ras-le-bol de la situation et du sort que les politiques leur réservent.

«On est censé rouvrir dans une semaine, mais on ne sait rien. On travaille avec des produits frais, il faut qu’on puisse s’organiser un peu à l’avance.» Sophie Chatelain du Bistrot des Uttins

À l’image des bistrots lausannois et de l’action «Qui va payer l’addition», les bars, restaurants, cafés et discos yverdonnois réagissent, notamment parce qu’ils se sentent abandonnés, laissés à eux-mêmes depuis des semaines dans une période où règnent crainte et incertitude face à l’avenir. «Depuis qu’on a dû fermer, on n’a reçu aucune info, se désole Sophie Chatelain du Bistrot des Uttins. On est censé rouvrir dans une semaine, mais on ne sait rien. On travaille avec des produits frais, il faut qu’on puisse s’organiser un peu à l’avance…»

Globalement, les bistrots comprennent pourtant qu’on leur ait imposé une fermeture, mais ils soulignent ce qu’ils considèrent comme des incohérences: «Autoriser le Black Friday, ça me semble fou!» soupire Isabelle Behnke du Double R.

«On se sent comme des pantins», soupire Estelle Hardier, patronne du Café de la Promenade (image), qui a dû fermer alors que ses frigos étaient pleins. JEAN-PAUL GUINNARD

Leur situation est d’autant plus compliquée qu’avec la fin de l’année arrivent les échéances de nombreuses taxes pour le paiement desquelles la marge de manœuvre dont ils disposent est aussi pauvre que le contenu de leurs caisses enregistreuses. «Après le confinement du printemps, on a pu rouvrir pendant une période où il y a moins de monde chez nous, et en plus avec des mesures de distanciation qui nous ont fait perdre une partie de la capacité de nos établissements. Novembre en revanche est un gros mois, le plus important de l’année… Et on a dû à nouveau fermer nos portes», se désole Barbara Rao de L’Impro. Et Estelle Hardier, du Café de la Promenade, de reprendre: «Surtout qu’on ne nous a laissé aucun délai, puisqu’on nous a annoncé un jour qu’on devait fermer le lendemain. Or, nos frigos étaient pleins. On se sent comme des pantins…»

Vin chaud solidaire

Jeudi dès 15 h, une trentaine d’entre eux met sur pied le vin chaud de la solidarité sur la promenade Auguste-Fallet. Dans le respect des normes de sécurité, il va de soi. L’occasion d’attirer l’attention sur leur situation complexe. Et aussi sur d’autres incohérences. «C’est vrai, on va peut-être pouvoir recommencer à travailler, mais le message des politiques aujourd’hui, c’est «rester au maximum chez vous!» Ils feraient mieux de prolonger la fermeture des bistrots et nous filer un coup de main financier», scandent les quatre patronnes en chœur.