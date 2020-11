Privés de revenus depuis le 3 novembre – Les cafetiers protestent à nouveau à Lausanne Sur l’Esplanade de Montbenon, les restaurateurs ont invité la population à «mettre en bière» les établissements. Lise Bourgeois

Les cafetiers «en deuil» ont déposé fleurs, pancartes et couronne au pied du monument de l’Esplanande de Montbenon dans l’espoir de continuer à sensibiliser les autorités et la population à leur cause. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Privés de leurs revenus depuis le 3 novembre, les cafetiers-restaurateurs continuent de se signaler à l’enseigne du mouvement «Qui va payer l’addition?». Une mise en scène montée ce mardi devant le Palais de justice de Montbenon, à Lausanne, invitait la population à se rendre compte des dégâts occasionnés par la fermeture des établissements. Fleurs, pancartes, couronnes ornaient le monument qui trône sur la place, offert par les soldats de France en 1871.

Charges sociales à payer malgré les RHT, loyers professionnels et privés en berne, frais fixes incompressibles: les tenanciers d’établissements se disent menacés de sombrer si des aides de l’État cantonal et de la Berne fédérale ne leur parviennent pas dans les plus brefs délais. Ils étaient environ deux cents, ce midi, à se tenir en petits groupes et à bonne distance sur l’Esplanade de Montbenon pour dire leur détresse. «Notre vœu le plus cher est d’être compris de la population. Nous sommes dans l’urgence et la douleur», déclare Antoine Piguet, membre du comité de «Qui va payer l’addition?». Le matin même, une délégation avait passé le message devant le Grand Conseil qui tient séance à l’EPFL. «Nous avons été bien accueillis», relate Frédérique Beauvois, autre membre du comité.