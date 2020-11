Mesures contre le Covid-19 – Les cafetiers-restaurateurs désobéiront s’ils ne peuvent pas rouvrir L’association faîtière demande au Conseil d’État la levée immédiate de la fermeture des commerces genevois. Chloé Dethurens

Les membres de l’association faîtière des restaurateurs se disent prêts à désobéir, et à ouvrir leurs portes malgré l’interdiction, si le Conseil d’État maintient sa décision. Maurane Di Matteo

L’association des cafetiers-restaurateurs et hôteliers tente le tout pour le tout pour convaincre le Conseil d’État genevois. Si celui-ci ne revient pas sur sa décision de fermer les commerces immédiatement, les membres de la faîtière se disent prêts à désobéir, et à ouvrir leurs portes malgré l’interdiction. Une manifestation se tiendra jeudi après-midi.

Ils n’appellent «pas au chaos», ne sont «ni rebelles, ni anarchistes», mais les cafetiers-restaurateurs «choisiront la désobéissance plutôt que la mort». C’est les mots que leur association faîtière utilise pour exprimer leur désarroi au gouvernement, dans un courrier qui lui a été porté ce mardi matin et dont nous avons pu avoir connaissance. Il ne s’agit pas pour eux de menacer l’Exécutif, mais de lancer une «ultime tentative non agressive face à une situation qui n’est plus tenable», pour ne pas «mourir en silence».