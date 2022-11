Gardiens blessés – Les cages de Ge/Servette et FR Gottéron en danger Avant le derby de vendredi, les deux clubs ainsi que le LHC se retrouvent en difficulté devant les filets. Ruben Steiger

Gauthier Descloux et Reto Berra manqueront le derby de vendredi entre Ge/Servette et Fribourg-Gottéron. KEYSTONE

Gauthier Descloux, Reto Berra et Ivars Punnenovs possèdent un point commun. Les trois gardiens, respectivement du GSHC, de FR Gottéron et de Lausanne, ont manqué plusieurs matches en raison de blessures depuis le début de la saison de National League. Alors que le portier du LHC est à nouveau opérationnel, les deux premiers nommés sont actuellement à l’infirmerie et vont manquer les rencontres du week-end, dont le derby de ce soir entre les Dragons et les Aigles.