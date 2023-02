Réduction des émissions CO₂ – Les caisses de pensions doivent être plus exigeantes sur les compensations CO 2 La Fondation Ethos renforce l’analyse des plans de réduction de CO₂. Miser sur la seule compensation ne suffit plus, avertit son directeur Vincent Kaufmann. Ivan Radja

Genève, le 7 juin 2022. Vincent Kaufmann, le directeur d’Ethos, fondation suisse pour un développement durable. Photo LUCIEN FORTUNATI Lucien FORTUNATI

L’efficacité des compensations CO₂ liées à la lutte contre la déforestation est questionnée, notamment par une enquête parue mi-janvier dans «The Guardian» et «Die Zeit». Dans le même temps, rapportait le «Financial Times» mi-février, la méfiance s’installe et les investisseurs tendent à se détourner des obligations vertes. Même frilosité pour la dette verte, mécanisme qui permet à un organisme de financement, une banque par exemple, de pénaliser via le taux d’intérêt sur la somme prêtée une entreprise qui n’atteint pas ses engagements écologiques.