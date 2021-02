Grand Conseil Vaudois – Les caisses maladie doivent rembourser les primes payées en trop Une courte majorité a validé plusieurs initiatives pour élargir les compétences des cantons. La majorité soutient aussi l’idée d’une caisse maladie cantonale Mathieu Signorell

La gauche et le centre ont accepté les projets présentés par la conseillère d’État socialiste Rebecca Ruiz. La droite s’inquiète d’une «étatisation complète» du monde de la santé. ARC/Jean-Bernard Sieber

«En 2018, les Vaudois ont payé 150 millions de francs en trop à leurs assureurs-maladie. Seuls 11 ont été rétrocédés. En 2019, 47 millions ont été rétrocédés, il reste cependant 110 millions payés en trop.» Forte de cet argument, la conseillère d’État Rebecca Ruiz a convaincu ce mardi une courte majorité des députés de valider trois initiatives pour réformer le système d’assurance-maladie, malgré l’opposition de la droite.

Ces textes présentés par le Conseil d’État demandent à l’Assemblée fédérale d’obliger les assureurs à restituer les primes payées en trop et de donner plus de poids aux cantons dans le processus. Une démarche identique est menée par les gouvernements tessinois, genevois et neuchâtelois.