Forte demande – Les camps d’été ont le vent en poupe Le retour à la normale est accueilli avec soulagement par les organisateurs de camps d’été, même si les mesures d’hygiène demeurent. Patrizia Rodio

La demande pour des camps d’été est très forte. Tout le monde est ravi de pouvoir les organiser sans contraintes liées à la pandémie Atelier du futur

Après une année 2020 chaotique, 2021 avait vu la reprise – certes réduite et sous le régime de règles sanitaires strictes – des camps d’été. Cette année, jeux vidéo, équitation, manga, grimpe, art et création, comédie musicale, robotique, voile ou science, ils sont à nouveau là. En nombre et en variétés. Une simple recherche sur internet montre en effet que partout on s’affaire à mettre sur pied de quoi régaler petits et plus grands.