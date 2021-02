Faune – Les canards préfèrent le lac de Neuchâtel au Léman Cet hiver, les oiseaux d’eau sont nombreux à Yvonand ou Grandson. Mais ils boudent les environs de Lausanne ou Genève. Caroline Zuercher

Un fuligule morillon femelle, dans le port de Vidy à Lausanne. Ces dernières années, la population de canards a baissé sur le Léman. Et la tendance se poursuit. KEYSTONE/Christian Brun

Dans le monde des ornithologues, il y a ceux qui sourient et ceux qui pleurent. Si les canards sont nombreux cet hiver sur le lac de Neuchâtel, c’est l’inverse au bord du Léman. «On voit moins d’espèces nordiques, comme le harle piette qui était déjà peu fréquent à la fin du siècle dernier et qui devient très rare, détaille Lionel Maumary, président du Cercle ornithologique de Lausanne (COL). Les effectifs de fuligules morillons (reconnaissables à leur houppette) et milouins (dont le mâle a la tête rousse) ou ceux de garrots à œil d’or (dont le mâle à une tache blanche à la base du bec) sont aussi en baisse.»