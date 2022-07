Succession de Boris Johnson – Les candidats font dans la surenchère et la radicalité Après le premier tour de l’élection, six candidats restent en course. Le mode de scrutin favorise les prises de position ultraconservatrices et anti-UE. Tristan de Bourbon - Londres

Les favoris: la ministre du Commerce Penny Mordaunt (à gauche), l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss. AFP

Ils ne sont plus que six. Quatorze députés comptaient initialement se jeter dans la course à la succession de Boris Johnson à la tête du parti conservateur, et donc au poste de premier ministre britannique. Six n’ont pas pu y participer faute de recueillir assez de soutiens et deux autres ont été éliminés mercredi lors du premier tour de scrutin.