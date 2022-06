Faune suisse – Les canetons d’Yverdon nagent désormais en eaux libres Inquiets pour l’avenir de la famille Colvert, les collaborateurs du Centre thermal ont sollicité l’aide du surveillant de la faune. Elle a été relâchée à l’embouchure de la Thièle. Frédéric Ravussin

C’est le surveillant de la faune, Laurent Schlechten, qui a transporté la cane et ses petits vers l’embouchure de la Thièle. CENTRE THERMAL – DR

Attraction d’un jour, les sept canetons du Centre thermal d’Yverdon et leur mère ont retrouvé un milieu plus en adéquation avec leur réalité: les eaux moins bleues, moins chaudes et beaucoup moins chlorées de la Thièle et du lac de Neuchâtel.

Ils n’y sont pas allés de leurs propres ailes – les canetons en auraient évidemment été bien incapables –, mais dûment accompagnés par le surveillant de la faune.

«Plusieurs collaborateurs du Centre thermal étaient inquiets quant à l’avenir de ces oiseaux dans un environnement qui n’est pas le leur. Hier en début de soirée (ndlr: mardi), j’ai donc contacté le centre de soins de la faune Erminea, à Chavornay, qui nous a réorientés vers la police, puis le garde-faune», explique Robin Lucas, responsable aquatique.

M me Colvert et ses rejetons ont été relâchés à l’embouchure de la Thièle. DR

Tentative d’émancipation

L’inquiétude était sans doute fondée, puisque Mme Colvert et ses rejetons avaient franchi, mardi, les clôtures du Centre thermal pour faire une escapade du côté du Grand Hôtel et peinaient à regagner les bassins ce mercredi matin.

«Plusieurs collaborateurs du Centre thermal étaient inquiets quant à l’avenir de ces oiseaux dans un environnement qui n’est pas le leur.» Robin Lucas, responsable aquatique du Centre thermal d’Yverdon

À l’arrivée du surveillant de la faune, à 7 h 30, les canards ont été dirigés vers un pédiluve afin de faciliter leur capture. Placés dans un carton, ils ont ensuite été conduits vers l’embouchure de la Thièle, où ils ont retrouvé la liberté et un environnement propice à leur développement.

«À 8 h 10, ils barbotaient dans la rivière, où la cane a immédiatement trouvé des plantes aquatiques pour se nourrir et apprendre à ses canetons comment faire pour y parvenir», souligne Laurent Schlechten, surveillant de la faune.

DR

