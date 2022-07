Vague de chaleur – Les canicules pourraient changer nos horaires de travail Nous devrions commencer nos journées plus tôt pour éviter le coup de chaud. Le travail à l’espagnole n’est toutefois pas à privilégier. Julien Culet

De courtes pauses et des microsiestes durant sa journée de travail sont recommandées par les spécialistes. Odile Meylan

Alors que les vagues de chaleur se succèdent et devraient être toujours plus fréquentes dans les années à venir, la question des horaires de travail se pose. Certains pays, plus habitués aux températures élevées, ont déjà adopté un tout autre fonctionnement. Alors, notre rythme de travail est-il encore adapté aux étés qui s’annoncent? Plusieurs modèles existent, mais tous ne conviendraient pas à la Suisse.