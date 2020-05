Assurance maladie – «Les cantons n’ont pas à puiser dans nos réserves» Qui doit payer pour le manque à gagner des hôpitaux? Le ton monte entre les ministres de la santé et la faîtière Curafutura. Florian Quiquerez Berne

Pour Pius Zängerle, le directeur de Curafutura, il n’est pas question que les primes

des caisses maladie servent à payer des «prestations fantômes». DR

Huit milliards, c’est le montant des réserves de l’assurance maladie. Une somme qui fait des envieux du côté des cantons. Le coronavirus joue un bien mauvais tour aux hôpitaux, qui font face à un important manque à gagner. En cause, l’interdiction des interventions non urgentes édictée par le Conseil fédéral. Or, cette baisse d’activité n’a pas été compensée par les cas de Covid-19.