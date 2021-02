Fin de partie sur les pistes – Les cantons rebelles ferment leurs terrasses à contrecœur Berne parvient à imposer sa loi face aux gouvernements récalcitrants au terme d’un bras de fer emblématique de la crise actuelle. Réactions. Gabriel Sassoon Zurich

Sur la terrasse du restaurant Ristis, sur les pistes obwaldiennes, c’en est bientôt fini de pouvoir consommer assis à une table des plats à l’emporter. Keystone

Les cantons rebelles baissent les armes dans le conflit qui les oppose au Conseil fédéral. Ce vendredi, Uri, Schwytz, Obwald, Nidwald ainsi que Glaris et le Tessin se sont résolus à fermer les terrasses de leurs restaurants d’altitude. Les établissements de montagne ne pourront plus offrir de places assises à l’extérieur pour consommer des plats et boissons à l’emporter.

La mesure intervient dès dimanche soir dans la plupart de ces cantons. Sur les pistes uranaises, elle entre en vigueur ce samedi, comme dans les Grisons, qui ont signifié mercredi déjà qu’ils rentraient dans le rang. Les restaurants d’altitude vont devoir prendre leur mal en patience pendant trois semaines au moins. Le plan de déconfinement prévoit d’autoriser à nouveau l’exploitation des espaces extérieurs des bistrots à partir du 22 mars, si la situation épidémiologique le permet.