Covid-19 La France repasse en état d’urgence sanitaire

Un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin dès le 17 octobre va s’appliquer à la région Île-de-France et à huit métropoles: Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse.