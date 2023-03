Relations Suisse-UE – Les Cantons s’apprêtent à sortir du bois sur l’Europe La conférence des gouvernements devrait afficher un soutien clair au Conseil fédéral vendredi. De quoi affaiblir la fronde des syndicats. Florent Quiquerez

Ignazio Cassis, ministre des Affaires étrangères, s’entretient avec Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne durant sa visite en Suisse le 15 mars. KEYSTONE

Les choses bougent enfin dans l’immuable dossier européen. Mais ce n’est pas la rencontre entre Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne, et notre ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, mercredi, qui a initié ce mouvement. Non, ce qui change se passe sur le plan intérieur. Selon nos informations, les Cantons sont prêts à s’aligner sur le Conseil fédéral. Ce point est à l’ordre du jour de la séance plénière de la Conférence des directeurs cantonaux (CDC) vendredi à Zurich. Mais il est entouré du plus grand secret.