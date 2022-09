Pénurie d’énergie – Les cantons tirent à boulets rouges sur le Conseil fédéral Dans une lettre, la Conférence des gouvernements cantonaux critique le manque d’information, de collaboration et de conduite de Berne dans la crise. Florent Quiquerez

Guy Parmelin et Simonetta Sommaruga discutent avec le conseiller d’État valaisan Roberto Schmidt. Cela n’est pas apparu lors du lancement de la campagne pour économiser l’énergie, mais il y a de l’eau dans le gaz entre les cantons et le Conseil fédéral. KEYSTONE

Le décalage est immense. Mercredi, Simonetta Sommaruga et Guy Parmelin lançaient leur vaste campagne sur les économies d’énergie. Pour donner de l’importance à l’événement, ils s’étaient entourés de représentants des cantons et des grandes associations économiques du pays. L’union sacrée? Non, plutôt l’union de façade, comme nous l’avons découvert. Car à quelques mètres de là, l’ambiance était tout autre dans la Maison des cantons à Berne.