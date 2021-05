Pandémie du coronavirus – Les cantons tirent les premiers enseignements de la crise La Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS) a formulé jeudi des premières conclusions provisoires sur la gestion de la pandémie.

La Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS) estime que lors d’une crise, le fédéralisme suisse représente non pas un obstacle, mais un défi (photo d’illustration). KEYSTONE/Laurent Gillieron

Dans une crise de l’ampleur du coronavirus, le fédéralisme suisse représente non pas un obstacle, mais un défi, estime la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS). Celle-ci a tiré jeudi de premiers enseignements de la gestion de la pandémie.

En Suisse, le premier cas de Covid-19 confirmé en laboratoire remonte à environ 15 mois, rappelle la CDS. La lutte contre la pandémie se poursuit et une analyse exhaustive ne sera possible qu’au terme des évaluations déjà engagées par la Confédération et les cantons. Lors de son assemblée plénière, la CDS a néanmoins formulé de premières conclusions provisoires.

Elles indiquent notamment qu’il faudra préciser les dispositions concernant la gestion des réserves de matériel de protection. Il convient aussi de délimiter plus clairement les tâches et les compétences en situation particulière.

Parmi les avantages du fédéralisme figure la possibilité pour les cantons de réagir de manière différenciée à la situation épidémiologique. Les défis consistent eux en des divergences parfois incompréhensibles pour la population au niveau des réglementations cantonales, note la CDS.

En particulier en automne dernier, lors de la gestion de la recrudescence du nombre de cas à l’échelle nationale, il s’est avéré que les compétences de la Confédération et des cantons en situation particulière inscrites dans la loi sur les épidémies doivent être précisées.

Définir les réserves à constituer

En outre, l’expérience montre que les outils numériques destinés à la saisie et à l’annonce de données ainsi qu’au monitoring doivent être standardisés. Dans un premier temps, une pénurie a été enregistrée au niveau de l’approvisionnement en matériels de protection, en appareils respiratoires et en médicaments. Il conviendra de définir plus en détail les réserves à constituer.

La crise a aussi montré que la question de la responsabilité liée au financement de mesures dans le domaine de la santé n’était pas claire ou qu’elle était compliquée. Cela a été mis en relief par la discussion sur les pertes de revenus des hôpitaux suite à l’interdiction des examens et des traitements non urgents.

Lors de leur assemblée plénière, les cantons ont réitéré leur demande en vue d’une participation de la part de la Confédération aux pertes des hôpitaux.

La vaccination contre le Covid-19 reste actuellement le moyen le plus efficace en vue de maîtriser la pandémie, rappelle la CDS. Si les quantités fournies sont constantes et que les fabricants confirment les livraisons le plus tôt possible, l’objectif d’administrer une première dose à tous d’ici fin juin demeure réaliste.

Mais la réalisation de cet objectif de vaccination dépend d’un très grand nombre de facteurs, dont certains échappent au contrôle des cantons. Il ne pourra donc pas être atteint en même temps dans tous les cantons, avertit la CDS.

ATS

