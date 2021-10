Pollution à Lausanne – Les Cantons traquent désormais les dioxines La découverte récente dans la capitale vaudoise de ce polluant a éveillé les consciences. Les autorités ont trop longtemps ignoré cette menace pour la population. Elles veulent agir. Dominique Botti , Roland Gamp

Plusieurs cas de sols contaminés à la dioxine ont été répertoriés dans la région lausannoise, à commencer par le terrain de la ferme Aeby, avenue Victor-Ruffy. Vanessa Cardoso

Les autorités annonçaient ce printemps avoir découvert la présence de dioxines et furanes dans les sols du centre de Lausanne. Sept mois plus tard, des analyses complémentaires révèlent que cette pollution est plus grave qu’annoncé.

Le périmètre touché s’est élargi à d’autres communes du Grand-Lausanne et les valeurs ont explosé. Ce sinistre tableau a provoqué une réaction du canton de Vaud, l’Autorité de surveillance, qui déclare vouloir traquer plus systématiquement ce polluant pour mieux protéger la population.