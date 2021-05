Sortie de crise en Suisse – Les cantons veulent des essais pilote pour les discothèques Les essais pilotes, prévus dans le projet de sortie de crise du Conseil fédéral en consultation, ne sont pas adaptés aux discothèques.

La Conférence des directeurs cantonaux de la santé souhaite que le Conseil fédéral propose aussi des solutions aux organisateurs de petits événements et aux discothèques. Keystone/Jean-Christophe Bott

Les cantons veulent offrir des perspectives, dans la pandémie, aux organisateurs d’événements de taille modeste comme les mariages, les anniversaires ou les enterrements. Ils demandent au Conseil fédéral de prévoir aussi des essais pilotes pour les discothèques.

Le Conseil fédéral veut autoriser dès juillet les grandes manifestations de 3000 personnes et dès septembre celles de 10’000 selon de strictes conditions et si la situation épidémiologique le permet. Dans sa prise de position publiée mercredi, la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS) salue globalement le concept.

Mais pour la CDS, il faudrait aussi proposer des solutions aux organisateurs de plus petits événements et inclure les discothèques. Pour juin, le gouvernement ne prévoit que des essais pilotes réunissant de 300 à 600 personnes maximum, à raison de trois tests par canton.

Pas possible pour les clubs

Mais les essais pilotes prévus dans le projet actuellement en consultation ne sont pas adaptés aux discothèques, car ils prévoient l’obligation de s’asseoir et le port du masque, relève la CDS. Or une telle expérience serait précieuse en prévision d’une réouverture des clubs. Il serait ainsi possible d’élaborer des solutions à temps afin d’éviter des supercontaminations.

Comme le certificat Covid ne sera vraisemblablement pas disponible pour les essais pilotes de juin, le Conseil fédéral devrait prolonger cette phase et repousser les autres étapes ultérieures, estiment les cantons.

Ne pas éveiller de faux espoirs

Pour les grands événements à partir de juillet 2021, la CDS préconise une approche prudente. Les dates précises évoquées dans les ordonnances risquent de susciter des attentes qui ne pourront pas être remplies. Le tempo qui dictera les ouvertures doit être le taux de vaccination effectif dans la population. En cas de taux bas, le risque de contagion sera élevé.

Jusqu’à présent, la stratégie de sortie de crise en trois phases du Conseil fédéral a reçu un accueil plutôt positif. Plusieurs cantons et associations ont rendu leur avis mercredi. St-Gall, Thurgovie et les deux Appenzell saluent le plan, mais souhaitent un retour plus rapide à la normale parallèlement à la campagne de vaccination.

Glaris veut aussi plus d’assouplissements notamment pour les activités en extérieur. Lucerne attend de son côté des décisions pour le tourisme, en particulier les conditions pour l’entrée des touristes venant des États tiers.

Le Conseil fédéral décidera probablement à la mi-mai de nouvelles ouvertures ainsi que les étapes pour les grandes manifestations.

ATS

