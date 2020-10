Coronavirus en Suisse – Les cantons veulent le port du masque dans les espaces clos De nouvelles mesures ont été demandées pour lutter contre la recrudescence du virus, comme la limitation des rassemblements privés ou la généralisation du télétravail.

«La situation est sérieuse», a déclaré Virginie Masserey, chef de la section de lutte contre les infections à l’Office fédéral de la santé publique. Keystone

Le masque pourrait devenir obligatoire dans tous les espaces publics fermés. Le télétravail pourrait être à nouveau généralisé et les rassemblements privés limités. Les directeurs cantonaux de la santé ont demandé vendredi au Conseil fédéral de telles mesures.

L’évolution des cas d’infections au Covid-19 est alarmante, ont constaté les directeurs de la santé lors d’une séance extraordinaire en la présence du conseiller fédéral Alain Berset. Le port du masque doit être appliqué dans l’ensemble du pays. À cette fin, les directeurs de la santé demandent au gouvernement d’agir.

Les recommandations à l’intention des cantons ont été complétées. Les exigences à remplir par les bars, les clubs et les discothèques doivent être intensifiées, par exemple par un couvre-feu. Le traçage des contacts doit être maintenu. Le maintien des grandes manifestations est également sur le balan.

Le Conseil fédéral réagira prochainement, a annoncé dans la foulée Virginie Masserey cheffe de la section contrôle de l’infection de l’Office fédéral de la santé publique lors d’un point presse.

Un vaccin attendu «début 2021»

Questionnée sur l’arrivée d’un vaccin, l’experte de l’OFSP a répondu qu’un vaccin est attendu en Suisse au début de l’année 2021.

Un autre journaliste demande si SwissMedic est sous pression pour valider rapidement un vaccin. L’experte de l’OFSP répond que le processus peut prendre moins de temps si SwissMedic «commence déjà à examiner les dossiers avant même que toutes les études soient terminées.»

«Les chiffres sont un choc»

Le chef de la Task Force scientifique Covid-19 de la Confédération attend 12’000 nouvelles infections d’ici deux semaines, malgré la mise en place de nouvelles mesures. «Les chiffres sont un choc, mais aussi une occasion de réagir rapidement», a déclaré vendredi Martin Ackermann.

Le responsable s’est dit inquiet lors du point presse de l’OFSP. Il estime que, même si de nouvelles mesures sont prises, le nombre de cas et d’hospitalisations sera multiplié par quatre d’ici deux semaines.

Toutefois, Martin Ackermann ne peut pas dire quand le système de santé suisse atteindra ses limites, n’ayant pas ces chiffres à portée de main. «Plus on agit tôt, mieux c’est», a-t-il noté. Actuellement, une personne infecte en moyenne quinze autres personnes.

«Phase d’éveil»

«On a toujours parlé de la deuxième vague, a averti Martin Ackermann. L’augmentation est rapide, mais n’en est qu’à sa phase d’éveil.» Il a insisté sur la mise en place de nouvelles mesures, en plus du respect des mesures d’hygiène déjà existantes.

Il évoque aussi le port du masque à l’intérieur indépendamment des distances, recommande le télétravail et la réduction du nombre et de la taille des événements. «Chaque jour compte», a-t-il souligné.

Le contact tracing est à ses limites

Le traçage des contacts par les cantons arrive à ses limites. Les médecins cantonaux ne s’attendaient pas à une telle vitesse de propagation des cas. Le président de l’association, Rudolf Hauri, a appelé vendredi les personnes testées positives à prendre leurs responsabilités.

Les équipes de traçage de contact n’arrivent plus à joindre tout le monde à cause de la vitesse de la propagation. «Nous dépendons de la responsabilité individuelle des personnes testées positives. Nous attendons d’elles qu’elles agissent selon les recommandations et qu’elles s’isolent sans attendre», a expliqué Rudolf Hauri.

Des foyers ont été constatés dans de petites fêtes privées, après des mariages, au sein des choeurs ou dans le sport amateur. De l’avis du médecin, il est important d’agir sur ces foyers. Une restriction des festivités et des concerts serait appropriée.

Par ailleurs, a rappelé Rudolf Hauri, les mesures comme le port du masque et l’hygiène des mains sont décisives. Le télétravail devrait également être généralisé.

